ЄС може ввести додаткові обмеження на внутрішні та закордонні подорожі

Європейська комісія представила пропозиції щодо додаткових захисних заходів та обмежень у подорожах як у межах Євросоюзу, так і за його кордонами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської Комісії.

«Сьогодні Єврокомісія запропонувала додаткові заходи захисту та вимоги до міжнародних подорожей у ЄС. Нові різновиди коронавірусу та ситуація у сфері здоров’я в усьому світі спонукають до подальших заходів, аби гарантувати безпечність будь-якої подорожі до ЄС. Відповідно до останніх наукових рекомендацій, Єврокомісія також запропонувала оновити критерії,.. включаючи показники тестування, а також виявлення нових варіантів вірусу, під час застосування обмежень на несуттєві подорожі до ЄС для кожної окремої третьої країни», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ці заходи застосовуватимуться до громадян ЄС, їхніх родин, а також інших осіб, які прямують до ЄС зі «значущих» причин, а також з країн, з яких «несуттєві» подорожі дозволені.

Країнам-членам рекомендовано вимагати у всіх цих подорожувальників негативний результат PCR- тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за 72 години до виїзду. При цьому громадянам ЄС, резидентам та членам їхніх родин слід надати можливість зробити тест після прибуття.

Крім того, країни-члени мають вимагати в усіх мандрівників, які прибувають на їхню територію, включаючи власних громадян, які подорожують з конкретної третьої країни, пройти самоізоляцію, карантин, відстежувати їхні контакти, а також проведення додаткових тестів протягом періоду у 14 днів.

Якщо пасажири прибувають з країни підвищеного ризику, де поширилися нові мутації коронавірусу, для них такі запобіжні заходи, включаючи самоізоляцію, карантин та повторні тести протягом 14 днів, є обов’язковими.

Єврокомісія запропонує єдину форму «пасажирської локації», яка буде обов’язковою для прибулих на територію ЄС.

Крім того, пропонується оновити критерії, які дозволять країнам ЄС знімати вимогу щодо обмеження «несуттєвого» сполучення із третіми країнами. Зокрема, загальний показник захворюваності, тобто щоденна кількість нових випадків на кожні 100 000 населення протягом 14 днів, не має перевищувати 25, а кількість тестів на коронавірус на таку ж кількість населення не має бути менше 300. Тестів з позитивним результатом з-поміж загальної кількості досліджень, які роблять у країні, не має бути більше 4 відсотків.

Медустанови ЄС, які рекомендуватимуть дозвіл на «несуттєві» подорожі, мають враховувати також природу вірусу, який виявлений в країні, зокрема чи належить його штам до нових мутацій.

Єврокомісія оприлюднила пропозиції щодо умов вільного руху в межах Європейського Союзу, які також містять рекомендацію громадянам ЄС утримуватися від «несуттєвих» подорожей та близьких контактів для зупинення поширення нових штамів коронавірусу.

При цьому для країн і регіонів, де значно поширилися нові штами коронавірусу, вводиться нова кольорова ідентифікація – вони позначатимуться на мапах темно-червоним кольором. До них будуть віднесені всі держави, де показник захворюваності перевищує 500 на 100 000 населення протягом 14 днів.

Люди, що прибувають з таких країн, будуть зобов’язані проходити тестування до відльоту або відразу після прибуття (для резидентів країни призначення), проходити обов’язковий карантин та додаткові тести.

Виняток зробили для мешканців прикордонних районів, які за умовами проживання подорожують між європейськими країнами на щоденній основі.

Як повідомлялося, у вересні 2020 року Єврокомісія запропонувала Раді ЄС затвердити спільні для всіх країн правила застосування захисних та обмежувальних заходів, спрямованих на стримування коронавірусної інфекції. Ці пропозиції були підтримані на зустрічі глав держав та урядів ЄС, що відбулася 21 січня в форматі телеконференції.

Фото: migrantreport.org