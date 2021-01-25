МЗС Литви заявляє про зміни в Росії, які «примушують нервувати Путіна»

Міністр закордонних справ Литви Габріель Ландсбергіс вважає за необхідне надіслати Росії чіткий сигнал про неприпустимість свавільних арештів лідерів опозиції та учасників протестів, і використати для цього Глобальний режим санкцій Євросоюзу.

Про це він заявив перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

«Перше питання, яке ми обговоримо, це ситуація в Росії. Я особисто вважаю, що у самому повітрі в Росії з’явилися зміни, і це те, що примушує нервувати Путіна. Саме тому він затримав 3500 людей на вулицях, саме тому він затримав самого Навального та його дружину. Вважаю, що ЄС має надіслати дуже чіткий та рішучий сигнал, що це прийнятно. Для цього у нас є дуже, з моєї точки зору, потужний механізм – Глобальний режим санкцій ЄС. Він має використовуватись рішуче, щоб надіслати послання: порушення прав людини, де б вони не відбувалися - у Мінську, в Москві або у Гонконгу, - не будуть толеруватися», - наголосив Ландсбергіс.

Читайте також: Країни Балтії вимагають звільнити затриманих на акціях у РФ та ініціюють нові санкції

Як повідомлялося, під час акцій протестів проти арешту опозиційного політика Олексія Навального, які відбулися у Москві та у інших містах Росії 23 січня, були затримані більш як 3,5 тис. людей.

7 грудня 2020 року Рада міністрів ЄС затвердила Глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини, який ще називають європейським аналогом Акту Магнітського. Цей режим санкцій не має географічних обмежень і може застосовуватися проти будь-яких осіб чи установ по всьому світу, якщо вони причетні до серйозних порушень прав людини, таких як геноцид, тортури, вбивства та зникнення людей, насильство, системні порушення прав людини на зібрання та асоціації.

Фото: DELFI / Kiril Čachovskij