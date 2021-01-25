На виборах у Португалії перемагає чинний президент

Чинний президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза перемагає на президентських виборах, які пройшли у неділю, 24 січня.

Як передає Укрінформ, така інформація розміщена на сайті МВС Португалії.

Зазначається, що станом на ранок понеділка підраховано 99,91% голосів.

Марселу Ребелу де Соуза набирає 60,70% голосів. За ним іде кандидат від Соціалістичної партії Ана Гомеш (12,97%), а на третьому місці - лідер крайньо правої партії "Досить!" (Chega) Андре Вентура (11,90%).

Решта кандидатів набрали менш як 5% голосів.

Таким чином, Ребелу де Соуза заручається необхідною підтримкою виборців для перемоги в першому турі виборів.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня у Португалії пройшли президентські вибори. Вони відбулися попри зростання кількості випадків коронавірусу та зафіксовану рекордну смертність унаслідок пандемії.

Нині у Португалії діють суворі карантинні обмеження. Напередодні в країні зареєстровано найбільший добовий показник смертності внаслідок пандемії коронавірусу та показник кількості нових захворювань.

Читайте також: У президента Португалії виявили коронавірус

Вже понад 10 000 осіб стали жертвами пандемії у Португалії.

72-рійний Марселу Ребелу де Соуза став президентом у березні 2016 року.