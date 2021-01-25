Президент Мексики заразився коронавірусом

Президент Мексики заразився коронавірусом

Укрінформ
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про те, що у нього виявили COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це Обрадор повідомив у Твіттері.

"Із жалем повідомляю вам, що я інфікований COVID-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично", - написав мексиканський лідер.

Він запевнив, що залишатиметься в курсі всіх справ.

Зокрема, Обрадор повідомив про намір зателефонувати президенту РФ Путіну у зв'язку з можливим постачанням російської вакцини "Спутник V".

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Як повідомлялося на початку січня, Мексика стала четвертою країною у світі, яка схвалила для використання вакцину проти коронавірусу, розроблену компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом.

Фото: lopezobrador.org.mx

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