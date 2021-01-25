Президент Мексики заразився коронавірусом

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про те, що у нього виявили COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це Обрадор повідомив у Твіттері.

"Із жалем повідомляю вам, що я інфікований COVID-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично", - написав мексиканський лідер.

Він запевнив, що залишатиметься в курсі всіх справ.

Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Зокрема, Обрадор повідомив про намір зателефонувати президенту РФ Путіну у зв'язку з можливим постачанням російської вакцини "Спутник V".

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Як повідомлялося на початку січня, Мексика стала четвертою країною у світі, яка схвалила для використання вакцину проти коронавірусу, розроблену компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом.

Фото: lopezobrador.org.mx