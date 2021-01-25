У КНДР підпав під заборону південнокорейський сленг

Влада Північної Кореї має намір запровадити відповідальність за вживання громадянами південнокорейського сленгу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Rimjingang.

За його даними, у КНДР 4 грудня 2020 року прийняли закон, спрямований на боротьбу з культурним впливом Південної Кореї. Документ досі не оприлюднили офіційно, однак видання дізналося про його зміст.

Зазначається, що в документі лідер Північної Кореї Кім Чен Ин критикує, зокрема, використання «маріонеткових слів» та «маріонеткового стилю» у суспільстві.

Зокрема, Кім Чен Ину не подобається використання його громадянами характерних для південної говірки слів «oppa» та «dong-saeng». Вони означають, відповідно, «старший брат» та «молодша сестра», але у молодіжному сленгу вживаються для позначення близьких друзів.

Як зазначає The Times, через тривале розділення Корейського півострова у двох країнах сформувалися певні відмінності у мові. Втім, попри жорстоку цензуру в КНДР, там усе одно можна дивитися фільми з Південної Кореї.

"Кім Чен Ин заборонив книжки, музику, фільми, телебачення, а зараз забороняє навіть сленг з Південної Кореї, щоб стримати вплив свого демократичного сусіда", - зауважує видання.