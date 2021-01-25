Байден обговорив з Макроном зміцнення єдності НАТО та боротьбу з пандемією

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

«У ході розмови президент США висловив прагнення до зміцнення двосторонніх відносин з країною, яка є найстарішим союзником США», - йдеться в повідомленні з посиланням на заяву Білого дому.

Байден підкреслив свою прихильність справі зміцнення трансатлантичної єдності - зокрема, у форматі НАТО та шляхом розвитку партнерства між США і Євросоюзом.

Як зазначається, співрозмовники продемонстрували єдність поглядів на необхідність тісної координації дій - у тому числі в рамках міжнародних організацій - з таких питань, як кліматичні зміни, боротьба з пандемією COVID-19 і оздоровлення світової економіки.

«Президенти США та Франції домовилися співпрацювати і з пріоритетних питань зовнішньої політики, включаючи проблеми, пов'язані з Китаєм, Близьким Сходом, Росією і країнами Африки на південь від Сахари», - вказується в повідомленні.

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Як повідомлялося, першим іноземним лідером, з яким Джо Байден провів міжнародні переговори, став прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Байден і Трюдо телефоном домовилися зустрітися в наступному місяці, "щоб досягти прогресу у важливій роботі з відновлення глибокої та тривалої дружби між Канадою і США".

Фото: Brian Snyder