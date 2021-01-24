У Польщі відкриваються понад п'ять тисяч пунктів щеплення

У Польщі з понеділка, 25 січня, розпочинається загальне щеплення населення проти коронавірусу - по всій країні відкриваються понад п’ять тисяч пунктів вакцинації.

Про це на пресконференції у Варшаві заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У понеділок буде важливий день: ми розпочинаємо загальне щеплення населення. У більш ніж п’яти тисячах пунктів по всій країні розпочнеться вакцинація пенсіонерів віком понад 70 років”, - повідомив урядовець.

Він додав, що кількість вакцини, яку буде доставлено до Польщі до кінця першого кварталу, дозволяє прищепити понад 3 млн людей. І саме стільки поляків уже записалися на вакцинацію.

За останніми даними, на так званому нульовому етапі в Польщі вже вакциновано майже 700 тис. осіб, здебільшого медиків. Донині щеплення проводили лише вакциною Pfizer, а з понеділка робитимуть ще й препаратом від Moderna.

Як повідомлялося, від початку епідемії COVID-19 виявили більш як в 1,4 млн жителів Польщі, понад 35,3 тис. померли.

Фото: PAP