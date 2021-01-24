У Трампа не було плану COVID-вакцинації США - адміністрація Байдена

Як передає Укрінформ, про це заявив очільник апарату Білого дому Рон Клейн, інформує Reuters.

Він зазначив, що попередня адміністрація не продумала вакцинацію населення за межами будинків для літніх людей та лікарень.

"Планування процесу поширення вакцини для населення за межами будинків для літніх та лікарень просто не було, коли ми увійшли у Білий дім", - сказав Клейн.

За його словами, саме це стало причиною того, що в США з поширених доз були використані тільки половина.

Відомо було, що в адміністрації Трампа планували до кінця 2020 року надати першу дозу вакцини від коронавірусу мінімум 20 мільйонам американців, але в підсумку цей показник був досягнутий лише цього тижня.

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Як повідомляв Укрінформ, команда Джо Байдена ще до інавгурації визначила боротьбу з пандемією COVID-19 викликом, який потребує першочергових дій нової адміністрації США.

Фото NRK