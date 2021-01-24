У Штатах виявили понад 25 мільйонів випадків коронавірусу

Про це свідчать офіційні дані, зібрані Університетом медицини імені Джона Гопкінса, передає Укрінформ.

Так, опівдні неділі за вашингтонським часом у США було зареєстровано понад 25,031 млн людей, у яких медики виявили позитивні тести на коронавірус.

Водночас за наведеною статистикою, у США зареєстровано щонайменше 417,9 тис. померлих від хвороби.

За офіційними даними, у Сполучених Штатах вдалося збити пік щоденної захворюваності, який наближався до 300 тис. випадків на добу ще на початку січня. Цієї суботи в країні було зафіксовано 172,6 тис. нових захворювань.

Як повідомлялося, Сполучені Штати продовжують лідирувати у світі за кількістю виявлених хворих на COVID-19. До першої п’ятірки також входять Індія, Бразилія, Росія та Сполучене Королівство. Україна перебуває на 17-й сходині.

Фото: news.sky.com