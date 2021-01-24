У Новій Зеландії зафіксували перший за два місяці випадок коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Представники органів охорони здоров'я країни заявили, що 56-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Європи, отримала позитивний результат через 10 днів після закінчення обов'язкового двотижневого періоду ізоляції.
Повідомляється, що жінка двічі отримала негативний тест, перш ніж залишити ізолятор в Окленді 13 січня.
Через два дні у неї почали розвиватися легкі симптоми, які потім поступово погіршувались. Зрештою вона отримала позитивний результат тесту в суботу, і наразі відбуває ізоляцію вдома.
На пресконференції у неділю міністр охорони здоров’я Нової Зеландії Кріс Гіпкінс заявив, що зараз занадто рано "спекулювати на походженні або штамі хвороби".
Наразі в Новій Зеландії зафіксовано 1 927 підтверджених випадків COVID-19 та 25 смертей унаслідок пандемії.
Як повідомлялося, станом на ранок 24 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 99 338 137 випадків коронавірусу. Пандемія вже забрала життя 2 130 626 осіб. Змогли побороти недугу 71 396 886 хворих.