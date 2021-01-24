У Новій Зеландії зафіксували перший за два місяці випадок коронавірусу

У Новій Зеландії виявили перший протягом останніх двох місяців випадок захворювання на COVID-19 за межами карантинного закладу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Представники органів охорони здоров'я країни заявили, що 56-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Європи, отримала позитивний результат через 10 днів після закінчення обов'язкового двотижневого періоду ізоляції.

Повідомляється, що жінка двічі отримала негативний тест, перш ніж залишити ізолятор в Окленді 13 січня.

Через два дні у неї почали розвиватися легкі симптоми, які потім поступово погіршувались. Зрештою вона отримала позитивний результат тесту в суботу, і наразі відбуває ізоляцію вдома.

На пресконференції у неділю міністр охорони здоров’я Нової Зеландії Кріс Гіпкінс заявив, що зараз занадто рано "спекулювати на походженні або штамі хвороби".

Наразі в Новій Зеландії зафіксовано 1 927 підтверджених випадків COVID-19 та 25 смертей унаслідок пандемії.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 99 338 137 випадків коронавірусу. Пандемія вже забрала життя 2 130 626 осіб. Змогли побороти недугу 71 396 886 хворих.