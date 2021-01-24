Німеччина використовуватиме препарат проти COVID-19, яким лікували Трампа

Німеччина з наступного тижня використовуватиме американський препарат проти COVID-19 на основі антитіл, придбавши 200 тисяч доз.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан видання Bild am Sonntag, передає кореспондент Укрінформу.

Федеральний уряд, за словами його представника, придбав новий препарат проти коронавірусу на основі антитіл - загалом 200 тисяч доз за 400 мільйонів євро. Отже, 1 доза коштує 2 тис. євро.

«З наступного тижня моноклональні антитіла будуть використовуватися в Німеччині як першій країні в ЄС», - заявив Шпан, додавши, що спочатку препарат буде доступний в університетських клініках, куди буде передаватись безкоштовно.

Саме ці ліки, як стверджують, допомогли експрезиденту США Дональду Трампу, коли той захворів минулого року. При його застосуванні перебіг хвороби у пацієнтів групи високого ризику, мовляв, є легким. Тому лікування антитілами призначено дорослим пацієнтам із слабкими або помірними симптомами та ризиком важких захворювань.

«Вони (антитіла) працюють як пасивна вакцинація. Введення цих антитіл може допомогти пацієнтам із високим ризиком на ранній фазі, тоді можна запобігти важкому перебігу», - сказав Шпан.

За інформацією ЗМІ, Міністерство придбало препарати двох американських фармацевтичних компаній - Eli Lilly (Bamlanivimab) і Regeneron (Casirivimab/Imdevimab). Їх слід вводити одночасно. Ці ліки ще не затверджені в Європейському Союзі.

Як повідомляє Укрінформ, наразі в лікарнях у реанімації по всій Німеччині від коронавірусу лікуються близько 4 700 пацієнтів, з яких порядку 2 700 – на апараті ШВЛ. За словами президента Німецької міждисциплінарної асоціації інтенсивної терапії та екстреної медицини (DIVI) Гернота Маркса, ситуація складна, медичні можливості перевантажені. «Найкритичнішою» вона була 3 січня, коли в реанімації перебували 5800 пацієнтів. У середньому, розповів Маркс на брифінгу в Берліні, хворі проводять у відділеннях інтенсивної терапії 25 днів. Експерти очікують, що за нинішньої тенденції у квітні кількість пацієнтів реанімацій може знизитися до менш як 1000 пацієнтів.

Фото: Daniel Schäfer/dpa