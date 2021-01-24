У будівлі парламенту Британії сталася пожежа

У будівлі Вестмінстерського палацу, де знаходиться британський парламент, спрацювала пожежна сигналізація.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Daily Express.

Очевидці повідомляють у соцмережах, що над палацом піднявся стовп диму.

There’s a fire alarm and a lot of smoke coming out from Parliament in London! #ParliamentFire #LondonFire pic.twitter.com/EIhyATUxUq — Jessica Gallardo (@Jeebe) January 24, 2021

У місцевій рятувальній службі повідомили, що інформація про причини події поки не надходила.