У будівлі парламенту Британії сталася пожежа

У будівлі парламенту Британії сталася пожежа

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Укрінформ
У будівлі Вестмінстерського палацу, де знаходиться британський парламент, спрацювала пожежна сигналізація.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Daily Express.

Очевидці повідомляють у соцмережах, що над палацом піднявся стовп диму.

У місцевій рятувальній службі повідомили, що інформація про причини події поки не надходила.

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