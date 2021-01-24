У Чилі оголосили загрозу цунамі

Управління з надзвичайних ситуацій міністерства внутрішніх справ Чилі (ONEMI) оголосило загрозу цунамі для антарктичної частини території країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства у мережі Твіттер.

Крім того, після землетрусу магнітудою 7,1 було евакуйовано кількох осіб з антарктичних баз.

"З бази Фрей евакуйовані 80 осіб, 40 - з бази О'Хіггінс, 10 - з бази Файлдс та 31 особа - з бази Прат. Також були евакуйовані п'ять іноземних баз біля бази Файлдс", - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляє ONEMI, землетрус силою 7,1 бали було зафіксовано за 216 км на північний захід від бази О'Хіггінс, в чилійській Антарктиді.

Фото: votpusk.ru