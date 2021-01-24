У Португалії - президентські вибори

Сьогодні у Португалії відбуваються президентські вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Президентські вибори у Португалії відбуваються, попри зростання кількості випадків коронавірусу та зафіксовану рекордну смертність унаслідок пандемії.

За даними опитувань, чинний президент Марсело Ребело де Соуса, імовірно, буде переобраний ще на один термін. Видання зауважує, що всі четверо президентів Португалії, обраних після закінчення диктатури 1976 року, переобиралися на другий термін.

Нині у Португалії діють суворі карантинні обмеження. Напередодні в країні було зареєстровано найбільший добовий показник смертності внаслідок пандемії коронавірусу та показник кількості нових захворювань.

Вже понад 10 000 осіб стали жертвами пандемії у Португалії.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 99 338 137 випадків коронавірусу. Пандемія вже забрала життя 2 130 626 осіб. Змогли побороти недугу 71 396 886 хворих.