Конгресмени закликали Байдена захистити російську службу «Радіо Свобода»

П’ятеро американських конгресменів від Демократичної та від Республіканської партій закликали президента США Джо Байдена відреагувати на загрозу в РФ щодо мовлення Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа (РС /РВЄ).

Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі членів Комітету з закордонних справ Палати представників США.

Документ підписали голова комітету демократ Грегорі Мікс, республіканець Майкл Маккол, депутатка від демократів Марсі Каптур, республіканець Адам Кінзінгер та демократ Вільям Кітінг.

У РФ набули чинності низка законів, які серйозно ускладнюють роботу іноземних видань. Радіо Свобода, телеканал «Настоящее время» та інші проєкти РС /РВЄ тепер вносяться до переліку «іноземних агентів» Міністерства юстиції РФ.

Корпорація виконує вимоги російського Мін'юсту, надаючи дані про свою фінансову діяльність та розмістила згадку про статус «іноземного агента» на своїх веб-сторінках, хоча й розцінює таке законодавство як несправедливе та юридично суперечливе.

РС/РВЄ не є агентом жодного з урядів: закони США гарантують журналістську незалежність медіакорпорації, не допускаючи політичного та цензурного втручання у редакційну діяльність.

Корпорація Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода розглядає обмеження, що запроваджуються російською владою в зв'язку з законодавством про ЗМІ – «іноземних агентів» як «небезпечні зусилля, спрямовані на переслідування журналістів, та як кроки до того, щоб громадяни РФ отримували тільки схвалену Кремлем інформацію».

Члени Палати представників закликали адміністрацію Байдена негайно дати чітко зрозуміти російському уряду, що «ці обмеження щодо РС/РВЄ, їхніх працівників та партнерів неприйнятні. А також, що приведення персоналу РС/РВЄ до кримінальної відповідальності матиме «серйозні наслідки».

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Як повідомлялося, у редакції «Радіо Свобода» впевнені, що російський уряд недвозначно домагається їх витіснення з РФ. Зокрема, російська влада називає «Радіо Свобода» «іноземним агентом».

Редактори РС заявляють, що якщо Кремль не змінить власну політику, вони припинять офіційну присутність у Російській Федерації вперше з часів розпаду СРСР.