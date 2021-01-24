У Каліфорнії пацієнт помер після COVID-вакцинації

У штаті Каліфорнія за кілька годин після отримання щеплення від коронавірусу помер чоловік. Поліція розпочала розслідування інциденту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіс шерифа округу Плейсер у Фейсбуці.

Як зазначається, померлий отримав вакцину не у департаменті охорони здоров'я.

"Отримали повідомлення про смерть людини, у якої в кінці грудня був позитивний результат тесту на COVID-19. Чоловіку було зроблено щеплення від COVID-19 за кілька годин до настання смерті", - йдеться у повідомленні.

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У поліції не уточнили, яку саме вакцину вводили померлому.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 99 338 137 випадків коронавірусу. Пандемія вже забрала життя 2 130 626 осіб. Змогли побороти недугу 71 396 886 хворих.