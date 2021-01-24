Начальник штабу оборони Іспанії пішов у відставку через підозри у позачерговому вакцинуванні

Начальник Штабу оборони Іспанії Мігель Анхель Вілларроя подав у відставку після появи інформації, що він та інші високопоставлені військові поза чергою отримати першу дозу щеплення від COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Вілларроя повідомив про свою відставку міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес у листі, в якому пояснив причину цього кроку необхідністю “зберегти імідж Збройних сил”, - йдеться у матеріалі.

У документі Вілларроя зазначив, що завжди “прагнув бути прикладом для своїх підлеглих та чинити правильно”. Він додав, що “ніколи не намагався отримувати вигоду від невиправданих переваг”, але деякі його рішення “пішли на шкоду громадському іміджу Збройних сил”.

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Нагадаємо: в Іспанії вищим посадовим особам та іншим чиновникам не надано пільгового доступу до вакцинації — на відміну від інших європейських країн, де високопосадовці були одними з перших, хто отримав дозу вакцини, щоб заохотити представників громадськості слідувати їх прикладу.

Наразі жителі будинків для літніх людей та їх персонал, а також медичні працівники першої лінії визнані як пріоритетна група у національному плані вакцинації.

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила у п'ятницю, що Збройні сили мають власний план здійснення щеплень, однак вона попросила генерала Вілларрою доповісти щодо цього питання.

Фото: EFE