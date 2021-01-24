Аеропорт Багдада обстріляли ракетами типу "Катюша"

По міжнародному аеропорту Багдада було випущено три ракети системи реактивного залпового вогню "Катюша".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на департамент зв’язків із громадськістю Командування спільних операцій Іраку пише Сіньхуа.

Зазначається, що від обстрілу ніхто не постраждав й не було завдано значних пошкоджень, оскільки ракети впали за межами аеропорту.

“Одна з ракет влучила у будинок в сусідньому районі аль-Джіхад, пошкодивши його”, - йдеться у матеріалі.

Відповідальність за обстріл поки ніхто на себе не взяв. “Іракські військові бази, в яких дислокуються американські військові, а також посольство США у Зеленій зоні часто стають мішенями мінометних й ракетних ударів”, - нагадує Сіньхуа.

Нагадаємо: упродовж 2020 року в Іраку сталося близько 90 ракетних обстрілів. Більшість з них цілили у так звану Зелену зону та були спрямовані проти іноземних дипмісій.