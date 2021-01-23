У Франції вже вакцинували проти коронавірусу мільйон осіб

У Франції щеплення проти коронавірусної хвороби вже отримало близько мільйона населення.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр країни Жан Кастекс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Один мільйон французів вакциновано», - підкреслив французький прем'єр.

Як заявив міністр охорони здоров'я Олів’є Веран, уряд Франції планує завершити національну кампанію вакцинації проти COVID-19 до кінця серпня із використанням 137 млн доз вакцини. З урахуванням, що одній людині необхідно зробити дві ін’єкції, це забезпечить щеплення для більше 68 млн осіб, що навіть перевищує кількість населення країни.

Станом на 22 січня у країні з початку пандемії COVID-19 у березні 2020 року виявлено 3 011 257 випадків інфікувань; 72 647 осіб померли від коронавірусної хвороби.

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За останні 24 години у Франції зареєстровано 23 292 нових інфікування; 323 пацієнти померли від COVID-19.

У країні діють карантинні обмеження, включаючи комендантську годину з 18.00 до 6.00. Закриті ресторани і бари, заклади культури, спортивні установи. Натомість шкільні навчальні заклади продовжують роботу із дотриманням санітарних вимог.

За даними Worldometer, у світі підтверджено загалом 98 841 765 випадків зараження коронавірусом. Із них летальних – 2 118 556, одужали 71 052 848 осіб.

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