Twitter заблокував акаунт верховного лідера Ірану
Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.
"Ймовірно, зображення було пов’язане з вбивством іранського генерала Касема Сулеймані, який загинув в результаті удару ВПС США минулого року. Ініціатором цієї спецоперації був сам Трамп", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на малюнку був зображений схожий на Трампа чоловік, який грає у гольф. Він опинився в тіні літального апарата, що навис над ним.
Напруженість між Вашингтоном і Багдадом загострилася після того, як у січні в аеропорту Багдада в результаті авіаудару США був убитий командувач спецпідрозділу «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Магді аль-Мугандіс. Після інциденту парламент Іраку підтримав резолюцію про виведення міжнародних військ з країни.
Через кілька днів Іран завдав ракетного удару по іракській авіабазі, де дислокувалися американські війська і їхні іракські союзники. Проте вони були попереджені про загрозу і зуміли уникнути загибелі і тяжких поранень.