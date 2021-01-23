Twitter заблокував акаунт верховного лідера Ірану

Соцмережа Twitter заблокувала акаунт верховного лідера Ірану Алі Хаменеї після публікації зображення, яке було розцінене як погроза колишньому президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

"Ймовірно, зображення було пов’язане з вбивством іранського генерала Касема Сулеймані, який загинув в результаті удару ВПС США минулого року. Ініціатором цієї спецоперації був сам Трамп", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на малюнку був зображений схожий на Трампа чоловік, який грає у гольф. Він опинився в тіні літального апарата, що навис над ним.

Напруженість між Вашингтоном і Багдадом загострилася після того, як у січні в аеропорту Багдада в результаті авіаудару США був убитий командувач спецпідрозділу «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Магді аль-Мугандіс. Після інциденту парламент Іраку підтримав резолюцію про виведення міжнародних військ з країни.

Через кілька днів Іран завдав ракетного удару по іракській авіабазі, де дислокувалися американські війська і їхні іракські союзники. Проте вони були попереджені про загрозу і зуміли уникнути загибелі і тяжких поранень.