У Зімбабве за тиждень від COVID-19 померли три міністри

Упродовж тижня вже троє членів уряду Зімбабве померли від нового коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Офіційні органи підтвердили, що міністр транспорту й розвитку інфраструктури Зімбабве Джоель Матіза у п’ятницю помер від COVID-19. Таким чином, він став третім міністром, загиблим від вірусу протягом тижня й четвертим з того часу, як перші випадки інфікування COVID-19 були виявлені у Зімбабве у березні 2020”, - зазначає Сіньхуа.

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Видання додає, що у Зімбабве ще не встигли поховати главу МЗС Сібусісо Мойю, який помер від COVID-19 у середу. За кілька днів до цього 15 січня коронавірус забрав життя міністра з питань провінційних справ Елен Гварадзімбу.

Зазначимо, що кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у Зімбабве перевищила 30 тисяч.