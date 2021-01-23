Кіпр відкриє кордони для українців з 1 березня — міністерство туризму

Кіпр має намір вже з першого березня суттєво пом’якшити чинні обмеження на перетин кордону іноземцями та відновити прийняття туристів з усіх країн.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це з посиланням на слова заступника міністра туризму Кіпру Савваса Пердіоса пише видання Еkathimerini.

“Це значить, що пасажири зможуть відвідати Кіпр без карантинних обмежень, хіба вони отримають позитивний тест на COVID-19 по прильоту”, - сказав Пердіос в ефірі державного телеканалу CyBC.

За його словами, усі 56 країн, з якими Кіпр мав раніше авіаційне сполучення, будуть розподілені на групи відповідно до їх пандемічної ситуації. Пасажири, які прибуватимуть із країн зеленої групи, не муситимуть здавати по прильоту тест на COVID-19.

Натомість пасажири рейсів з помаранчевої групи повинні будуть до посадки у літак продемонструвати негативний аналіз на коронавірус. Відвідувачі із країн червоної групи здаватимуть аналіз двічі: перед посадкою у літак і після приземлення.

“Пердіос сказав, що не очікує прибуття туристів до країни до 1 березня, й що не бажає давати приблизні оцінки загальної кількості туристів цього року”, - зазначає ekathimerini.

Видання нагадує, що нині Кіпр підтримує авіасполучення лише з кількома країнами: Грецією, Великобританією, Росією, Ліваном, Єгиптом та країнами Перської затоки.