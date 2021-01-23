Байден провів свої перші міжнародні перемовини із Трюдо

Новий президент США провів свої перші міжнародні перемовини, поговоривши телефоном із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили в офісі глави канадського уряду.

“Прем’єр-міністр та президент визнали, що основоположним пріоритетом обох держав є припинення глобальної пандемії COVID-19. Вони обговорили співпрацю у питаннях вакцин та відзначили, що зусиллях обох країн зміцнює обмін медичних працівників та обіг важливих медичних поставок. Двоє лідерів обговорили тісну співпрацю для перемоги над COVID-19, реагуючи на нові штами й дотримуючись рекомендацій експертів”, - розповіли у Трюдо.

Співрозмовники також “обговорили спільне бачення сталого економічного відновлення, створення робочих місць та зростання середнього класу”.

“Прем’єр-міністр та президент наголосили на негайній потребі вжиття амбітних дій стосовно змін клімату, підтвердили свою відданість Паризькій угоді та погодилися працювати разом над забезпеченням нейтральності викидів, чистими автомобілями, транскордонною передачею чистої електроенергії та Арктикою”, - запевнили у відомстві.

Читайте також: Першу телефонну розмову Байден проведе з Трюдо

Насамкінець Байден та Трюдо домовилися зустрітися наступного місяця, “аби досягти прогресу у важливій роботі із поновлення глибокої й тривалої дружби між Канадою та США”.

Фото: Brian Snyder