Іран звинувачує Bitcoin у перебоях з електропостачанням у низці міст

Столиця Ірану та великі міста протягом останніх тижнів мали перебої з електроенергією. Влада країни звинувачує у цьому криптовалюту Bitcoin.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Уряд Ірану розпочав масштабну кампанію проти процесорних центрів Біткойн, які вимагають величезної кількості електроенергії для живлення своїх спеціальних комп’ютерів та для їх охолодження.

Влада закрила 1 600 таких центрів по всій країні, вперше включаючи ті, що мають законний дозвіл на свою діяльність.

Оскільки колишній президент Дональд Трамп в односторонньому порядку відмовився від ядерної угоди з Тегераном та знову запровадив санкції проти Ірану, популярність криптовалюти в Ісламській Республіці зросла. В Ірані анонімні онлайн-транзакції, здійснені у криптовалюті, дозволяють приватним особам та компаніям обходити банківські санкції, що скували економіку держави.

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Bitcoin пропонує альтернативу готівці, надрукованій суверенними урядами та центральними банками, а у випадку Ірану та інших країн, що перебувають під санкціями, більш стабільну валюту для зберігання власних коштів, ніж місцева валюта.