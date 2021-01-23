Найбагатші палаци світу: де, чиї, для чого

Резиденція султана Брунею, палац королів кхмерів, Версаль, Букінгемський палац, Каср-аль-Ватан, Лівадія, Межигір'я - співставні за розкішшю з путінською будівлею

Серед найбільших палаців світу також: Палац парламенту у Бухаресті, Гофбург у Відні, Казерта поблизу Неаполя та Венарія поблизу Турина, паризький Лувр, Празький град, "Заборонене місто" в Пекіні, Мальброкський замок у Польщі, Віндзорський - у Британії, Фалакнума у Гайдарабаді, Топкапи в Стамбулі, Зимовий у Петербурзі, Апостольський палац у Ватикані, Стокгольмський та Мадридський королівські палаци, президентські резиденції в Анкарі (Ак-Сарай), Римі (Квірінальський палац), Каїрі (Абдін), у Мангаймському палаці нині розміщено університет, а в Крістенборзі - парламент, Верховний суд та кілька міністерств Данії.

За матеріалами ЗМІ