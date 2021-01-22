Німеччина перебуває на піку пандемії — міністр охорони здоров'я

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у Німеччині повільно зменшується, але рівень смертності залишається дуже високою, отже думати про пом’якшення обмежень зарано.

Про це заявив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«Цифри все ще на дуже високому рівні, але рухаються у правильному напрямку… Ми на піку пандемії, тому рано послабляти обмеження», - заявив Шпан, згадавши негативний досвід інших країн Європи, які швидко виходили із локдауну.

Станом на 22 січня, через рік після виявлення в Німеччині першого випадку інфікування COVID-19, загальна кількість жертв перевищила 50 тисяч і сягнула 50 642, у тому числі за останню добу померли 859 людей. Кілька днів поспіль добова кількість жертв перевищувала тисячну позначку.

«Дуже сильно вірус вражає людей у віковій категорії понад 80 років, тому ми маємо такі високи показники смертності», - пояснив президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер. За його даними, середній показник нових інфікувань протягом 7 днів знизився до 115 на 100 тисяч населення, що все ще далеко від позначки 50 на 100 тисяч, коли можливо відслідковувати ланцюги передачі вірусу.

Шпан і Вілер наголосили, що вакцина захищає також від нового штаму коронавірусу. На цей час вакциновані уже понад 1,5 млн німців, з них більш як 100 тисяч отримали дві дози, необхідні для вироблення імунітету. У МОЗ сподіваються, що вакцинація піде швидше з лютого, коли буде більше вакцин, у тому числі з AstraZeneka, постачання якої очікується наступного тижня.

Як повідомлялося, за 21 січня в Німеччині було підтверджено 17 862 випадків інфікування. Загалом за рік кількість тих, хто захворів на COVID-19, перевищила 2-мільйону позначку і сягнула 2 млн 106 тис. 262 людей.

Фото: Daniel Schäfer / dpa