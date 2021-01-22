Німеччина перебуває на піку пандемії — міністр охорони здоров'я
Про це заявив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.
«Цифри все ще на дуже високому рівні, але рухаються у правильному напрямку… Ми на піку пандемії, тому рано послабляти обмеження», - заявив Шпан, згадавши негативний досвід інших країн Європи, які швидко виходили із локдауну.
Станом на 22 січня, через рік після виявлення в Німеччині першого випадку інфікування COVID-19, загальна кількість жертв перевищила 50 тисяч і сягнула 50 642, у тому числі за останню добу померли 859 людей. Кілька днів поспіль добова кількість жертв перевищувала тисячну позначку.
«Дуже сильно вірус вражає людей у віковій категорії понад 80 років, тому ми маємо такі високи показники смертності», - пояснив президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер. За його даними, середній показник нових інфікувань протягом 7 днів знизився до 115 на 100 тисяч населення, що все ще далеко від позначки 50 на 100 тисяч, коли можливо відслідковувати ланцюги передачі вірусу.
Шпан і Вілер наголосили, що вакцина захищає також від нового штаму коронавірусу. На цей час вакциновані уже понад 1,5 млн німців, з них більш як 100 тисяч отримали дві дози, необхідні для вироблення імунітету. У МОЗ сподіваються, що вакцинація піде швидше з лютого, коли буде більше вакцин, у тому числі з AstraZeneka, постачання якої очікується наступного тижня.
Як повідомлялося, за 21 січня в Німеччині було підтверджено 17 862 випадків інфікування. Загалом за рік кількість тих, хто захворів на COVID-19, перевищила 2-мільйону позначку і сягнула 2 млн 106 тис. 262 людей.
Фото: Daniel Schäfer / dpa