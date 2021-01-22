Бельгія до березня заборонила всі «несуттєві» закордонні подорожі

Консультативний комітет Бельгії із протидії коронавірусу прийняв сьогодні рішення ввести заборону на всі «несуттєві» подорожі, тобто такі, що не пов’язані з гострою потребою, принаймні до 1 березня поточного року.

Як повідомляє Укрінформ, про це у п’ятницю розповідає бельгійське видання VRT.

«Консультативний комітет, до складу якого входять представники бельгійського федерального та регіональних урядів, представники мовник спільнот, зустрівся сьогодні, щоб обговорити заходи зі стримування нових мутацій коронавірусу. Найбільш важливе рішення, яке було прийнято під час зустрічі у п’ятницю – це заборона на несуттєві подорожі за межі Бельгії, яка набуде чинності з 27 січня», - йдеться у публікації.

Тобто, цим урядовим рішенням в Бельгії заборонені всі туристичні та інші розважальні подорожі за кордон на період у чотири з половиною тижні. Ці правила розповсюджуються як на Бельгійців, так і на людей, що знаходяться поза територією Бельгії та бажають відвідати цю країну.

Залишаються дозволеними подорожі із професійних причин, наприклад, для професійних спортсменів, або для водіїв вантажівок, які здійснюють транскордонні перевезення. В таких випадках кожен такий фахівець буде повинен надати поліції письмове підтвердження від роботодавця щодо ділового характеру поїздки.

Інші виключення будуть зроблені для людей, що навчаються – наприклад, для проходження іспитів або екзаменів, а також з гуманітарних причин – наприклад, за необхідності догляду за літніми людьми або з інших родинних причин.

Заборона не поширюється також на людей, які проживають у прикордонній смузі, для яких перетинання кордону є частиною повсякденного життя.

Уряд країни прийняв рішення про заборону несуттєвих подорожей, виходячи із сумного досвіду Різдвяних свят, коли, попри прохання та аргументи урядових закладів охорони здоров’я, десятки тисяч (за повідомленнями ЗМІ – до 140 тисяч людей), виїхали за кордон, і при поверненні привезли із собою інфекцію, яка в черговий раз різко підвищила всі показники захворюваності в країні.

Окремі правила введені також для людей, що подорожують в Бельгію із зон підвищеного ризику.

Зокрема з понеділка, 25 січня, будь-яка людина, що прибуває з Великобританії, південної Африки або з Латинської Америки, буде зобов’язана пройти карантин упродовж десяти днів. При цьому такі мандрівники мають зробити перший тест на коронавірус відразу після прибуття, і другий – на 7-1 день перебування в країні.

Як повідомлялося, за даними Worldometer станом на 22 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 98 092 928 випадків зараження коронавірусом, з них летальних – 2 100 464. Число тих, хто вже одужали, становить 70 486 766.