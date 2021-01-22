Кандидат Байдена очолив Пентагон - Сенат дав «зелене світло»

Загальне голосування Сенату відбулося в п’ятницю, передає власний кореспондент Укрінформу.

Загалом 93 сенатори висловилися на підтримку нового міністра оборони й лише двоє були проти.

Сам Остін з цього приводу розмістив повідомлення на офіційній Твіттер-стоірнці. «Це честь і привілей бути 28-м міністром оборони нашої країни, і я особливо пишаюся тим, що став першим афроамериканцем на цій посаді. Розпочинаю роботу», - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, верхня палата Конгресу США напередодні затвердила директора Національної розвідки Евріл Гейнс. Очікується голосування Сенату по кандидатурі держсекретаря США Ентоні Блінкена й міністра фінансів Джанет Йеллен.

Фото: twitter.com/LloydAustin