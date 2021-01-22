Від 13 до 27 років: у Британії оголосили вироки причетним до загибелі мігрантів у вантажівці

Cуд у Британії оголосив вироки шістьом чоловікам, причетним до загибелі 39 мігрантів з В’єтнаму під час нелегального перевезення через Ла-Манш позаминулого року.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Мігранти з В’єтнаму загинули у жовтні 2019 року, задихнувшись у щільно закритому контейнері під час нелегального перевезення через Ла-Манш.

41-річного ірландця Ронана Гагса, який керував компанією далекобійників та організовував підпільне перевезення мігрантів, засудили до 20 років позбавлення волі. Минулого року його визнали винним за 39 пунктами, зокрема, у вбивстві та змові з метою незаконного ввезення людей до країни.

Його спільник, 43-річний механік з Румунії Георге Ніка, який допомагав з координацією перевезення мігрантів, отримав 27 років позбавлення волі.

26-річний водій Моріс Робінсон, який забрав контейнер з мігрантами з порту Ессекса, отримав 13 років позбавлення волі. Слідство встановило, що за свою участь у перевезенні мігрантів Робінсон отримав 25 тисяч фунтів стерлінгів готівкою.

24-річний водій вантажівки Іммон Гаррісон, який підібрав мігрантів на півночі Франції та перевозив контейнер через Ла-Манш, отримав 18 років позбавлення волі.

Усі засуджені заявили, що не мали наміру завдати мігрантам будь-якої шкоди, але суд врахував як обтяжуючу обставину, той факт, що вони займалися нелегальним перевезенням людей з метою фінансової вигоди.

Серед загиблих людей були 28 чоловіків, вісім жінок та троє неповнолітніх. Коли спека всередині контейнера стала нестерпною, вони безнадійно намагалися відкрити контейнер, телефонували на екстрені номери у В’єтнамі та врешті написали прощання своїм рідним.

Фото: Sky News