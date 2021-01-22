Угорщина планує збудувати завод з виробництва COVID-вакцини

Уряд Угорщини ухвалив рішення побудувати у країні завод з виробництва вакцини проти коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hungary Today.

За словами глави уряду Віктора Орбана, завод буде збудований у місті Дебрецен, що на сході Угорщини.

Він додав, що завод має бути великим, щоб виробляти достатньо вакцини проти коронавірусу.

Раніше міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна закупить велику партію російської вакцини "Спутник V", а сама доставка відбудеться у три етапи.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня Регулятор лікарських засобів Угорщини зареєстрував дві вакцини від коронавірусу - розроблену компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом і російську "Спутник V".

Російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї. Препарат був схвалений Міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 р. попри те, що третя фаза його випробувань не проводилася.

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Світові експерти висловили сумніви в дієвості цієї вакцини.

Європейське агентство з лікарських засобів на цей час не схвалило використання "Спутник V".