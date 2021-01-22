Під час пожежі на заводі вакцин в Індії загинули п'ятеро людей

У результаті пожежі в будівлі Індійського інституту сироватки – найбільшого у світі виробника вакцин – в Пуні загинуло щонайменше п’ятеро осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

За словами мера міста Мерлідхара Мохола, у завалах на місці події вогнеборці виявили п'ять тіл.

Мохол зазначив, що жертвами, ймовірно, стали будівельники.

Наразі не з'ясована ані причина займання, ані розмір збитків від пожежі.

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Директор Інституту сироватки Адар Пунвала повідомив, що пожежа не призведе до скорочення кількості вироблених вакцин, адже компанія має додаткові потужності.

Пожежа сталася у будівлі, що ще зводиться.

Інститут сироватки в Індії виробляє вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом та AstraZeneca.

Covishield - одна з двох вакцин від коронавірусу, які отримали дозвіл на екстрене використання в Індії.