Під час пожежі на заводі вакцин в Індії загинули п'ятеро людей
Укрінформ
У результаті пожежі в будівлі Індійського інституту сироватки – найбільшого у світі виробника вакцин – в Пуні загинуло щонайменше п’ятеро осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
За словами мера міста Мерлідхара Мохола, у завалах на місці події вогнеборці виявили п'ять тіл.
Мохол зазначив, що жертвами, ймовірно, стали будівельники.
Наразі не з'ясована ані причина займання, ані розмір збитків від пожежі.
Директор Інституту сироватки Адар Пунвала повідомив, що пожежа не призведе до скорочення кількості вироблених вакцин, адже компанія має додаткові потужності.
Пожежа сталася у будівлі, що ще зводиться.
Інститут сироватки в Індії виробляє вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом та AstraZeneca.
Covishield - одна з двох вакцин від коронавірусу, які отримали дозвіл на екстрене використання в Індії.