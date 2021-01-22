Туреччина отримає ще 10 мільйонів доз китайської вакцини - Ердоган

У Туреччині цими вихідними очікують ще 10 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це у п’ятницю заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у коментарі представникам ЗМІ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Схвалено постачання другої партії вакцини від Китаю. Існує велика ймовірність того, що вона прибуде вже на цих вихідних», - сказав він.

За його словами, в другій партії прибуде 10 млн доз вакцини Sinovac Biotech.

У Туреччині триває перший етап вакцинації, вже зроблено 1,2 млн щеплень. Друге щеплення будуть робити з 28-денним інтервалом.

Як повідомлялося, Туреччина офіційно розпочала масове щеплення 13 січня. Першими вакцинували медиків.

За минулу добу в Туреччині виявили 6289 нових випадків коронавірусу, померли 153 особи, одужали 6113.

Фото: Bloomberg