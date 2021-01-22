У Єврораді планують провести дебати у щодо відносин між ЄС і Росією

Як передає Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Президент Європейської ради проінформував Президента Путіна про глибоке занепокоєння ЄС та його країн-членів нещодавнім розвитком подій, і закликав повною мірою та безумовно поважати права Олексія Навального. Шарль Мішель заявив про те, що ЄС є єдиним у заклику до Росії швидко звільнити Навального та розпочати розслідування замаху на його життя, в умовах повної прозорості та без подальших зволікань», - йдеться у повідомленні.

Президент Європейської Ради проінформував Путіна про намір провести стратегічні дебати під час засідання Євроради у березні поточного року щодо відносин між ЄС і Росією.

Під час телефонної розмови також порушувалися питання пандемії COVID-19 та важливості глобальної солідарності й міжнародної співпраці у боротьбі з нею.

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Мішель наголосив на необхідності зусиль зі зміцнення глобального миру і безпеки, зменшення кількості конфліктів та пошуку прийнятних рішень.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня під час зустрічі в форматі телеконференції глави держав ЄС та урядів засудили арешт Навального одразу після його повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння. Лідери ЄС закликали російську владу негайно звільнити Навального, а також всіх його прихильників і журналістів, які були затримані під час його зустрічі в аеропорту.