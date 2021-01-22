У Єврораді планують провести дебати у щодо відносин між ЄС і Росією

У Єврораді планують провести дебати у щодо відносин між ЄС і Росією

Укрінформ
Президент Європейської Ради Шарль Мішель у телефонній розмові довів до Президента Російської Федерації Володимира Путіна позицію Євросоюзу щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Президент Європейської ради проінформував Президента Путіна про глибоке занепокоєння ЄС та його країн-членів нещодавнім розвитком подій, і закликав повною мірою та безумовно поважати права Олексія Навального. Шарль Мішель заявив про те, що ЄС є єдиним у заклику до Росії швидко звільнити Навального та розпочати розслідування замаху на його життя, в умовах повної прозорості та без подальших зволікань», - йдеться у повідомленні.

Президент Європейської Ради проінформував Путіна про намір провести стратегічні дебати під час засідання Євроради у березні поточного року щодо відносин між ЄС і Росією.

Під час телефонної розмови також порушувалися питання пандемії COVID-19 та важливості глобальної солідарності й міжнародної співпраці у боротьбі з нею.

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Мішель наголосив на необхідності зусиль зі зміцнення глобального миру і безпеки, зменшення кількості конфліктів та пошуку прийнятних рішень.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня під час зустрічі в форматі телеконференції глави держав ЄС та урядів засудили арешт Навального одразу після його повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння. Лідери ЄС закликали російську владу негайно звільнити Навального, а також всіх його прихильників і журналістів, які були затримані під час його зустрічі в аеропорту.

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