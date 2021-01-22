У Лаврова пригрозили Албанії «відповіддю» на депортацію російського дипломата

У міністерстві закордонних справ Росії прокоментували висилку свого дипломата з Албанії, пригрозивши Тирані заходами у відповідь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РІА з посиланням на заяву заступника голови МЗС РФ Олександра Грушка.

«Це явна провокація, спрямована на погіршення російсько-албанських відносин, і звісно, цей недружній крок не залишиться без відповіді», - прокоментував Грушко.

Чиновник додав, що Москва «з великим жалем» сприймає рішення про висилку російського дипломата з Тирани.

Це перший випадок висилки російського дипломата в новому році. У 2020-му на такі кроки пішли в Болгарії, Нідерландах, Австрії, Словаччини і Чехії, найчастіше лунали звинувачення в шпигунстві. Москва реагувала дзеркально.

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Як передавав Укрінформ, влада Албанії оголосили персоною нон грата співробітника посольства Російської Федерації в Тирані Олексія Кривошеєва через злісне порушення ним коронавірусних обмежень. З квітня минулого року і до останнього часу албанський уряд постійно скаржився на російського дипломата. Високопоставлені представники МЗС Албанії навіть сконтактували з послом Росії в Тирані, висловлюючи занепокоєння з приводу постійних порушень працівником дипломатичної місії протиепідемічних заходів COVID-19.

Незважаючи на обіцянки, що порушення більше не повторяться, дипломат продовжував порушувати протиепідемічні заходи.

Втім, в албанському уряді не надали детальну інформацію про скоєні порушення, а також не назвали посаду дипломата.