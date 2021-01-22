Демократи у США обрали нового лідера партії

Демократи у США обрали нового лідера партії

Укрінформ
Національний комітет Демократичної партії (НКДП) обрав кандидата від президента США Джо Байдена Джеймі Ґаррісона на пост голови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Наголошується, що несподіванки в цьому обранні не було, оскільки Ґаррісон був єдиним представником серед кандидатів у списку запропонованих перехідною командою Байдена.

«Друзі мої, попри все, що ми пережили торік, я радію, тому що сьогодні ми заступаємо на нову місію... повернути надію для цієї великої нації», - зазначив Ґаррісон у своєму першому зверненні до НКДП.

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Очікується, що новий лідер демократів активно пропагуватиме успіхи демократів у найближчі роки і відкидатиме нападки республіканців напередодні проміжних виборів до Сенату в 2022 році.

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Як повідомляв Укрінформ, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден виграв президентські перегони і після інавгурації 21 січня офіційно виконує обов`язки 46-го американського президента.

Фото: Getty Images

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