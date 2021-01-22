В ЄС вирішили ширше використовувати антигенні тести та визнавати їх результати

Глави держав та урядів ЄС погодилися ширше застосовувати антигенні тести на коронавірус та взаємно визнавати результати такого тестування.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у резолюції «віртуального» саміту ЄС, оприлюдненій на сайті Євроради.

«Країни-члени одностайно погодилися за письмовою процедурою з рекомендацією Ради ЄС щодо створення спільних рамкових умов для використання швидких антигенних тестів та взаємного визнання результатів тестування на COVID-19 в усьому Євросоюзі. Це стане центральним інструментом для протидії поширенню вірусу та забезпечення стабільного функціонування внутрішнього ринку», - йдеться у документі.

При цьому наголошується, що взаємне визнання результатів тестів, які проводяться сертифікованими медичними закладами, важливе для забезпечення транскордонного руху, відстежування контактів та надання допомоги. Дані таких тестів будуть стандартизовані, обмін інформацією здійснюватиметься за допомогою спеціалізованих інтернет-платформ.

Рекомендації містять також шляхи використання системи тестування для ідентифікації та стримування нових мутацій коронавірусу.

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Як повідомлялося, у грудні 2020 року Єврокомісія представила на розгляд Європейської Ради пропозиції із створення об’єднаної європейської мережі для проведення швидких антигенних тестів та для взаємного визнання результатів такого тестування.

21 січня члени Європейської ради проводять віртуальну зустріч на найвищому рівні для координації зусиль із протидії коронавірусу.