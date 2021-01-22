У ПАР впав медичний гелікоптер, п’ятеро загиблих

Унаслідок катастрофи медичного літака у Південно-Африканській Республіці загинули п’ять медиків.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на слова Крейга Гріндела, виконавчого директора компанії Netcare, якій належав гелікоптер, пише Сіньхуа.

“Ми дуже засмучені та висловлюємо найглибші співчуття родичам та близьким наших колег на борту повітряної медичної допомоги Netcare 1, яка транспортувала пілота та чотирьох медиків, коли зазнала катастрофи поблизу Бергвіля”, - сказав Гріндел.

За його словами, гелікоптер мав забрати пацієнтів у провінції Квазулу-Натал, але потрапив в аварію. Деталі інциденту поки залишаються невідомими, однак свідки стверджують, що гелікоптер перед падінням вибухнув.

Як раніше повідомляв Укрінформ, четверо людей загинули внаслідок падіння цивільного гелікоптера на сільськогосподарське поле на півночі канадської провінції Альберта.