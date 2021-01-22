З Середземного моря біля узбережжя Лівії урятували 86 мігрантів

Берегова охорона Лівії урятувала з Середземного моря поблизу західного узбережжя країни 86 незаконних мігрантів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посилання на Міжнародну організацію з міграції (МОМ) пише Сіньхуа.

“У четвер 86 мігрантів, серед яких 7 жінок та 19 дітей, були повернути до Лівії береговою охороною”, - заявили у МОМ.

Зазначається, що співробітники МОМ надали мігрантам “термінову допомогу, в тому числі медичну”.

“За підрахунками МОМ, минулого року 323 мігранти загинуло й 417 зникли безвісти на цьому центральному середземноморському маршруті, водночас 11 891 незаконний мігрант був урятований та повернутий до Лівії”, - зазначає Сіньхуа.

Нагадаємо: тисячі незаконних мігрантів переважно із країн Африки намагаються потрапити до Європи з Лівії, користуючись хаосом, який панує у країні після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році.