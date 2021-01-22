Обмежувальні заходи у Швеції продовжили до 7 лютого

Шведський уряд вирішив продовжити до 7 лютого обмеження, запроваджені з метою протидії поширенню пандемії коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр Стефен Льовен, передає Укрінформ з посиланням на The Local.

За словами прем'єр-міністра, це рішення було прийняти непросто, але воно потрібне, «аби зберегти життя людей».

Як зазначається, до попередніх обмежень, що включали закриття спортивних центрів, басейнів, музеїв, додалася заборона на продаж алкогольних напоїв у ресторанах та барах із 20:00. У деяких регіонах, де кількість випадків захворювання на COVID-19 зменшується, учням середньої школи, яких перевели на дистанційне навчання до 1 квітня, дозволили відвідувати освітні заклади - за згодою керівництва.

Користуватися захисними масками у громадському транспорті рекомендовано до кінця весни.

Раніше Укрінформ повідомляв, що Швеція, населення якої близько 10 мільйонів, кількість летальних випадків від коронавірусу перевищила 10 тисяч.

За даними Worldometer, у світі виявлено 98,089,877 випадків COVID-19, зокрема 2,100,404 летальних, одужали 70,467,102 осіб.

Фото: metro.us