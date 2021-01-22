Генерал-губернатор Канади пішла у відставку через порушення робочої етики

Генерал-губернатор Канади Джулі Пайєт оголосила про свою відставку на тлі інформації про її погане ставлення до підлеглих.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявила сама Пайєт.

“З впевненістю та смиренністю, але також із гордістю за те, що вдалося досягти протягом моєї каденції на посаді генерал-губернатора та протягом 28 років на службі державі, я оголошую про свою відставку. Я повідомила прем’єр-міністра Канади про своє рішення”, - заявила Пайєт.

Вона додала, що “з особистої точки зору, це рішення було ухвалено у важливий час, оскільки стан здоров’я мого батька суттєво погіршився протягом останніх тижнів й моїй родині необхідна допомога”.

У заяві Пайєт прямо не вказується причина її відставки, але в четвер стало відомо про те, що сторонні аудитори на запит уряду Канади підготували звіт-розслідування, який дуже критично описував методи роботи генерал-губернатора Пайєт та її секретаря Усунти ді Лоренцо.

Як пише канадський суспільний мовник CBC News (https://www.cbc.ca/news/politics/julie-payette-governor-general-harassment-allegations-1.5657397), Пайєт та ді Лоренцо зневажали й публічно принижували співробітників офісу генерал-губернатора. Унаслідок дуже напруженого робочого клімату за час каденції Пайєт з роботи пішло багато держслужбовців.

Нового генерал-губернатора за рекомендацією прем’єр-міністра Канади призначить королева Великобританії. На час відсутності генерал-губернатора його обов’язки виконуватиме голова Верховного суду Канади.

Відповідно до конституції Канади, генерал-губернатор має дуже широкі повноваження. Він або вона приймає присягу у прем'єр-міністра та членів його кабінету, має право розпускати парламент та оголошувати вибори, а також затверджує усі закони. Однак на практиці переважно виконує представницькі функції.

Джулі Пайєт виконувала обов’язки генерал-губернатора Канади з 2017-го року. 56-річна Пайєт за освітою є комп’ютерним інженером, але у 1992 році була відібрана серед 5330 охочих і стала космонавтом. За свою космічну кар’єру брала участь у двох місія до МКС і працювала головним астронавтом Космічного агентства Канади. Уродженка Монреалю Пайєт знає шість різних мов і стала першою канадкою, яка побувала на борту МКС.