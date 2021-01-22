Прем'єр-міністр Монголії подав у відставку через скандал навколо породіллі з COVID-19

Прем'єр-міністр Монголії Ухнаагійн Хурелсух оголосив про відставку після протестів, які виникли через транспортування зараженої коронавірусом породіллі без теплого одягу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Montsame News Agency.

«Це правильно, що молоді люди вийшли на вулиці, щоб висловити жаль уряду. Держава повинна все бачити та все чути. Тому народ сказав своє слово уряду і зажадав справедливості і відповідальності від прем'єр-міністра. Як прем'єр-міністр приймаю це, і ми разом повинні нести відповідальність. Це питання етики», - сказав Хурелсух.

Він також назвав транспортування породіллі без теплого одягу «помилкою і нелюдськістю відповідальних осіб».

«Від імені держслужбовців за їхню безвідповідальність і від себе особисто я висловлюю жаль з приводу події», - сказав Хурелсух.

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Він додав, що ще два члени уряду подали прохання про відставку.

Нагадаємо: 19 січня у монгольських соціальних мережах поширилося відео, на якому жінку, що недавно народила й у якої було виявлено коронавірус, та її дитину перевозили у Національний дослідницький центр інфекційних захворювань без теплого верхнього одягу, взуття та засобів індивідуального захисту.

Після цього в центрі Улан-Батора пройшла акція протесту.

Фото: АА