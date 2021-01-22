НАТО допомогло створити Центр з реагування на кібернетичні інциденти в Молдові

Завдяки зусиллям НАТО у Молдові відкрито Центр з реагування на кібернетичні інциденти, який покликаний підвищити стійкість військових мереж та критичної інфраструктури до кібернетичних атак.

Таке повідомлення оприлюднене у четвер на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«21 січня 2021 року за допомогою НАТО в Молдові був відкритий Центр з реагування на кібернетичні інциденти для збройних сил Молдови. Ці спроможності були створені за підтримки програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» у співробітництві з Агентством НАТО з інформації та комунікації, за результатами реалізації багаторічного проєкту. Центр допоможе мінімізувати будь-які загрози, що пов’язані із кібернетичними інцидентами, забезпечити швидке та ефективне відновлення пошкодженого обладнання, а також запобігати подібним інцидентам у майбутньому», - йдеться у повідомленні.

Згаданий проєкт був розроблений для розв'язання проблем, що були визначені урядом Молдови в тісному співробітництві із технічними експертами НАТО. Він включає курс спеціалізованого тренування, яке головним призначенням має найбільш ефективне використання людського, технічного та кібернетичного потенціалу для протидії загрозам для військової комп’ютерної системи та для критичної інфраструктури.

Як зазначається, програма НАТО «Наука заради миру і безпеки», починаючи з 1995 року, дозволила реалізувати в Молдові кілька важливих проєктів, зокрема, у таких сферах як кібернетична безпека, захист від біологічних загроз, розвиток передових технологій, надала належне тренування та досвід багатьом молодих науковцям і експертам, підвищила їх здатність ефективно співпрацювати з партнерами у НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, у стратегії НАТО 2030, що була розроблена за участі передових вчених, військових та політиків, велика увага приділяється розвитку співпраці із партнерами НАТО, сприяння розвитку їх оборонних спроможностей та підвищенню стійкості до зовнішніх та гібридних загроз.