Штати запровадять самоізоляцію для всіх, хто прибув з-за кордону
Про це йдеться в тексті документа, оприлюдненого в четвер Білим домом, передає Укрінформ.
«Політика моєї адміністрації полягає в тому, щоби, наскільки це можливо, подорожуючі, які планують в'їхати до США з іноземної країни, повинні надати доказ недавнього негативного тесту на COVID-19... і зобов’язані відповідати іншим чинним вимогам CDC щодо міжнародних поїздок, включаючи рекомендовані періоди самокарантину чи самоізоляції після в’їзду до США»,- зауважується в документі.
При цьому, уточнюється, що норма самокарантину стосується, передусім, тих, хто прибуває до Сполучених Штатів повітряним транспортом.
У документі вказані розпорядження керівникам профільних міністерств та відомств щодо розгляду та запровадження посилених норм впродовж наступних 14 днів.
Як повідомляв Укрінформ, 12 січня американський уряд ввів обов’язкову вимогу для пасажирів усіх міжнародних авіарейсів надати негативний тест на COVID-19 перед посадкою на літак до Сполучених Штатів.