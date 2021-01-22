Штати запровадять самоізоляцію для всіх, хто прибув з-за кордону

Президент США Джо Байден підписав указ щодо посилення карантинних обмежень для всіх, хто прибуває до країни з-за кордону, що передбачає, в тому числі проходження самокарантину.

Про це йдеться в тексті документа, оприлюдненого в четвер Білим домом, передає Укрінформ.

«Політика моєї адміністрації полягає в тому, щоби, наскільки це можливо, подорожуючі, які планують в'їхати до США з іноземної країни, повинні надати доказ недавнього негативного тесту на COVID-19... і зобов’язані відповідати іншим чинним вимогам CDC щодо міжнародних поїздок, включаючи рекомендовані періоди самокарантину чи самоізоляції після в’їзду до США»,- зауважується в документі.

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При цьому, уточнюється, що норма самокарантину стосується, передусім, тих, хто прибуває до Сполучених Штатів повітряним транспортом.

У документі вказані розпорядження керівникам профільних міністерств та відомств щодо розгляду та запровадження посилених норм впродовж наступних 14 днів.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 січня американський уряд ввів обов’язкову вимогу для пасажирів усіх міжнародних авіарейсів надати негативний тест на COVID-19 перед посадкою на літак до Сполучених Штатів.