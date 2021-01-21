Кремль намагатиметься зіграти на ідеї незалежності Шотландії — журналіст

Росія не омине нагоди домогтися розколу Великої Британії, підтримуючи ідею незалежності Шотландії.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дом" висловив британський письменник, журналіст The Guardian, який тривалий час працював у Москві, Люк Гардінг, передає Укрінформ.

"Росія підтримала Brexit тільки тому, що Кремль ненавидить Європейський Союз і мріє послабити Сполучене Королівство — у військовому, політичному й економічному сенсі. Москва всіляко прагне зменшити роль Великої Британії на світовій арені. Тому я впевнений, щойно постане питання про новий референдум в Шотландії, виходячи з цих же міркувань, Кремль негайно кинеться просувати ідею шотландської незалежності", — зазначив журналіст.

Читайте також: Шотландія вимагає незалежності після нової угоди щодо Brexit

Він нагадав, що на референдумі 2016 року в Шотландії дві третини населення проголосували за те, щоб залишитися в Європейському Союзі, і правляча Національна партія Шотландії, на його переконання, намагатиметься провести референдум про вихід зі складу Королівства.

"У мене є відчуття, що на наступному референдумі — а він, швидше за все, відбудеться, — Шотландія цілком може проголосувати за власну незалежність", — заявив Гардінг.

Читайте також: Шотландія планує ще один референдум про незалежність

Як повідомлялося, Велика Британія вийшла з єдиного ринку та остаточно перестала бути членом Євросоюзу 31 грудня 2020 року.

Фото: РА