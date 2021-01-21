Ізраїльські медики знайшли потенційні ліки від хвороби Паркінсона

Учені з ізраїльського Університету імені Бен-Гуріона відкрили білок BMP5/7, який може сповільнити й навіть зупинити прогресування невиліковної хвороби Паркінсона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Medical Xpress.

За словами дослідника Клоде Бродскі, група дослідників виявила, що в тих нейронах, які продукують дофамін, знижена передача сигналів білка BMP5/7, що в свою чергу може призвести до припинення прогресування хвороби Паркінсона.

Він також додав, що лікування BMP5/7 мишей із хворобою Паркінсона продемонструвало, що може ефективно запобігати порушенням рухів, яке було спричинено накопиченням альфа-синуклеїну, і відновлювати втрачені клітини мозку, що виробляють дофамін.

«Наші висновки є дуже перспективними, оскільки вони припускають, що BMP5/7 може уповільнити або зупинити прогресування хвороби Паркінсона. Наразі ми зосереджуємо всі свої зусилля на тому, аби наблизити нашу знахідку до клінічного застосування», - сказав Бродскі.

Зазначається, що хвороба Паркінсона, яка вражає понад 1 мільйон людей у США та 10 мільйонів у всьому світі, викликає тремтіння та серйозні порушення рухів через прогресуючу дегенерацію клітин мозку, що продукують дофамін.

Як повідомляв Укрінформ, команда австралійських науковців запропонувала новаторський тест для виявлення хвороби Паркінсона на ранній стадії, який заснований на скринінгу малюнків і почерку.

Фото: blitz.bg