Екологічні організації можуть загальмувати добудову Nord Stream 2

Діяльність екологічних організацій та активістів загрожує затримкою на невизначений час у відновленні робіт з добудови газогону «Північний потік-2».

Це визнала президент Федерального відомства з питань судноплавства і гідрографії ФРН (BSH) Карін Камманн-Кліппштейн у четвер на онлайн-пресконференції, передає Укрінформ із посиланням на видання Finanzen.net.

«Це може зайняти деякий час… Це не в наших руках», - заявила Камманн-Кліппштейн з огляду на скаргу двох екологічних асоціацій, поданих на рішення BSH.

Цим організаціям, зауважила чиновниця, втім, треба обґрунтувати свої заперечення, а конкретний термін для цього не визначений. На запитання, чи може процес затягнутися на наступний рік, президент BSH відповіла: «Так».

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Як повідомляв Укрінформ, Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) та екологічна організація «Німецька допомога навколишньому середовищу» (DUH) оскаржили дозвіл BSH від 15 січня, виданий компанії Nord Stream 2 AG на прокладання труб для завершення будівництва газопроводу «Північний потік 2» в німецькій ексклюзивній економічній зоні (EEЗ) довжиною близько 16,5 км і 13,9 км у період з кінця вересня до кінця травня.

Тим часом американські санкції почали діяти проти низки компаній, які беруть участь у будівництві, а кілька великих європейських компаній вийшли з проєкту.

Глава федерального уряду Німеччини Ангела Меркель у четвер заявила, що продовжуватиме переговори щодо співробітництва з РФ у газовій сфери з новою адміністрацією США.

Як повідомлялося, 94% будівництва спірного трубопроводу вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км, тобто по 75 км на обох лініях. Російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами.