У Москві затримали соратницю Навального через заклики до акції 23 січня

Російська поліція затримала співробітницю Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.

Про це написав у Твіттері її адвокат Володимир Воронін, передає Укрінформ.

«Любов Соболь затримують і витягують з моєї машини», - написав Воронін.

Російські ЗМІ уточнюють, що Соболь відвезли у московське ВВС «Донське», щоб скласти адміністративний протокол через заклики до акції, наміченої на 23 січня.

Цього дня у Москві та інших містах Росії пройдуть несанкціоновані мітинги з вимогою звільнити засновника ФБК Олексія Навального.

20 і 21 січня поліцейські влаштували масовий обхід співробітників ФБК, журналістів і активістів, яких застерігають від участі в мітингах 23 січня.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" у кінці серпня минулого року в РФ.

18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ВВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання щодо зміни Навальному умовного строку на реальний перенесли з 29 січня на 2 лютого.

фото: webnovosti.info