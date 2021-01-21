Договір про відкрите небо: для чого був підписаний і чому нині втрачає сенс

Договір про відкрите небо: для чого був підписаний і чому нині втрачає сенс

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Укрінформ
Дія ДВН охоплювала територію всіх європейських держав, а також Росію, США та Канаду

Договір дозволяє державам-учасницям здійснювати обльоти територій одна одної відповідно до узгоджених квот спостережних місій з метою моніторингу кризових ситуацій, контролю за військовою діяльністю, концентрацією та переміщенням військ та озброєнь, виконанням зобов'язань щодо обмеження озброєнь.

За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів

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