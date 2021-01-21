Договір про відкрите небо: для чого був підписаний і чому нині втрачає сенс
Інфографіка
Укрінформ
Дія ДВН охоплювала територію всіх європейських держав, а також Росію, США та Канаду
Договір дозволяє державам-учасницям здійснювати обльоти територій одна одної відповідно до узгоджених квот спостережних місій з метою моніторингу кризових ситуацій, контролю за військовою діяльністю, концентрацією та переміщенням військ та озброєнь, виконанням зобов'язань щодо обмеження озброєнь.
За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів