Дуда привітав Байдена зі вступом на посаду президента США

Дуда привітав Байдена зі вступом на посаду президента США

Укрінформ
Президент Польщі Анджей Дуда привітав Джо Байдена зі вступом на посаду президента США і висловив сподівання на подальшу тісну співпрацю Варшави і Вашингтона.

Про це Дуда написав у Твіттері, передає Укрінформ.

“Мої щирі вітання президенту Байдену зі вступом на посаду 46-го президента США. Сподіваюся на тісну співпрацю з вами, пане президенте, над подальшим зміцненням польсько-американського стратегічного партнерства”, - зазначив президент Польщі.

Як відомо, Дуда мав дуже добрі відносини з Дональдом Трампом. Торік у липні тодішній президент США відкрито підтримав його у виборчій кампанії, прийнявши у Білому домі за кілька днів до другого туру виборів і відкрито декларуючи йому свою підтримку.

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Своєю чергою Дуда до останнього зволікав з привітанням Байдена з перемогою на виборах. У зв’язку з цим опозиція Польщі критикувала президента й уряд за недалекоглядність і ставку у виборах лише на республіканців.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден 20 січня склав офіційну присягу і набув повноважень 46-го президента Сполучених Штатів.

Фото: flickr

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