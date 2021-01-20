Дуда привітав Байдена зі вступом на посаду президента США

Президент Польщі Анджей Дуда привітав Джо Байдена зі вступом на посаду президента США і висловив сподівання на подальшу тісну співпрацю Варшави і Вашингтона.

Про це Дуда написав у Твіттері, передає Укрінформ.

“Мої щирі вітання президенту Байдену зі вступом на посаду 46-го президента США. Сподіваюся на тісну співпрацю з вами, пане президенте, над подальшим зміцненням польсько-американського стратегічного партнерства”, - зазначив президент Польщі.

My sincerest congratulations to @JoeBiden on becoming the 46th POTUS! I am looking forward to closely cooperating with you, Mr. President, on further strenghtening the Polish-American Strategic Partnership. God bless Poland and God bless America! 🇺🇸🇵🇱 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 20, 2021

Як відомо, Дуда мав дуже добрі відносини з Дональдом Трампом. Торік у липні тодішній президент США відкрито підтримав його у виборчій кампанії, прийнявши у Білому домі за кілька днів до другого туру виборів і відкрито декларуючи йому свою підтримку.

Своєю чергою Дуда до останнього зволікав з привітанням Байдена з перемогою на виборах. У зв’язку з цим опозиція Польщі критикувала президента й уряд за недалекоглядність і ставку у виборах лише на республіканців.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден 20 січня склав офіційну присягу і набув повноважень 46-го президента Сполучених Штатів.

Фото: flickr