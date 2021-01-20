Трюдо й Меркель висловили занепокоєння через затримання Навального

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади.

"Співрозмовники обмінялися поглядами на Росію та висловили занепокоєння затриманням російського опозиціонера Олексія Навального", - зазначили у відомстві.

Трюдо та Меркель також "обговорили запроваджені в Канаді та Німеччині заходи, покликані обмежити поширення вірусу COVID-19, з метою порятунку життів і підтримки людей".

Іншими обговореними темами були спільні канадсько-німецькі пріоритети, серед яких: "зміни клімату, демократія й права людини, міжнародне право, мир і безпека".

Як повідомляв Укрінформ, Навальний 17 січня на вимогу ФСВП був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську.